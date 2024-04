Wielki powrót trenera Bayernu? Zaskakujące doniesienia, gigant wkracza do gry

Ekipa z Bawarii ma jeszcze nadzieję na jedno trofeum - puchar Ligi Mistrzów . Nawet jednak gdyby osiągnęła ona sukces w Champions League, to jednego można być pewnym - zespół z Allianz Arena po sezonie opuści szkoleniowiec Thomas Tuchel .

Decyzja o rozbracie zapadła jeszcze w lutym i od tego czasu pojawiło się sporo domniemań na temat tego, gdzie 50-latek może trafić po opuszczeniu niemieckiej drużyny. Teraz do grona przypisywanych do niego ekip na dobre dołączył... Manchester United .

Associated Press / © 2024 Associated Press

Boca Juniors - River Plate 3:2. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Tuchel zamiast ten Haga? Manchester United trzyma rękę na pulsie

Już dwa miesiące temu "Bild" informował, że menedżer z przyjemnością dołączyłby do "Czerwonych Diabłów" - teraz z kolei Georg Holzner, dziennikarz "Kickera" podaje, że MU samo podjęło się wstępnego kontaktu z trenerem, chcąc wybadać grunt pod ewentualne przenosiny.

Wielkim fanem umiejętności Tuchela ma być sir Jim Ratcliffe - od niedawna współwłaściciel United , który poprzez swoją spółkę Ineos ma kontrolować politykę transferową klubu. Wygląda jednak na to, że szkoleniowiec chce najpierw domknąć wszelkie sprawy w "Gwieździe Południa", a dopiero potem wchodzić w otwarte negocjacje z ewentualnym nowym pracodawcą.

Niemiec ma już za sobą całkiem udaną przygodę w Anglii - w latach 2021-2022 zdobył on z londyńską Chelsea trofeum LM, kontynentalny superpuchar oraz klubowe mistrzostwo świata. Jego głównym zadaniem na Old Trafford byłoby podźwignięcie zespołu ze swoistego marazmu, w jaki ostatnio on wpadł. Zwolnienie Erika ten Haga wydaje się na tę chwilę niezwykle możliwe - zwłaszcza po ostatnim "kompromitującym zwycięstwie" z Coventry.