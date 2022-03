Po dramacie, którzy przeżył na Euro 2020, Duńczyk wraca do wielkiej piłki. Z Interu Mediolan przeniósł się do Brentford obiecując, że utrzyma drużynę w Premier League. Dziś zagrał pierwszy raz w podstawowym składzie udowadniając, że nie tylko przezwyciężył ciężką chorobę, ale nie stracił formy.

Duńczyk miał udział przy dwóch golach dla gości. Wykonywał rzut rożny przy bramce na 1-0. Dośrodkowywał też w sytuacji, po której Brantford dostało rzut karny. Wykonał najwięcej podań w drużynie (46) i najczęściej dotykał piłki (68 razy).

Był to jego pierwszy mecz w podstawowym składzie od tragedii na Euro 2020, kiedy 12 czerwca 2021 roku podczas meczu Dania - Finlandia pad na murawę nieprzytomny po nagłym zatrzymaniu krążenia. Był reanimowany, odwieziony do szpitala. Potem wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator serca, który ma go obronić przed zagrażającą życiu arytmią. W Serie A nie mógł już grać. Opuścił Inter i wrócił do Premier League.

W spotkaniu z Newcastle wszedł z ławki. Wystąpił 38 minut. Przeciw ostatniemu w tabeli Norwich trener wystawił go w podstawowej jedenastce. I nie żałował.