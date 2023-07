Wielka gwiazda odchodzi z Manchesteru City. Niespodziewany ruch

Ofensywa transferowa arabskich klubów zdaje się nie mieć końca. Tym razem saudyjski klub Al-Ahli skusił piłkarza Manchesteru City Riyada Mahreza - podaje David Ornstein z "The Athletic". Wszystko wskazuje na to, że niebawem algierski skrzydłowy zmieni barwy klubowe, dołączając do grona zawodników, którzy zagrają w lidze saudyjskiej.