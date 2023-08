Wiadomo, gdzie trafi objawienie mundialu. Są podpisy. Guardiola zachwycony?

21-letni zawodnik przenosi się z RB Lipsk do Manchesteru City.

Josko Gvardiol wybrał jednak Manchester City

O tym transferze głośno było już od pewnego czasu. W pewnym momencie zaczęły się jednak pojawiać spekulacje, czy na pewno dojdzie on do skutku. Zaczęto wspominać o konkurencji wobec oferty "The Citizens" w postaci m.in. zainteresowania Liverpoolu.