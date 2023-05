Wiadomo co z przyszłością Fabiańskiego. Padła jasna odpowiedź na antenie

Łukasz Fabiański zostaje w Premier League. "Mam powód do dumy"

- Miałem dwa warunki do spełnienia, żeby aktywować klauzulę w moim kontrakcie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale oba te warunki zostały spełnione, więc automatycznie wszystko się przedłużyło - oznajmił Fabiański w programie "Jej Wysokość Premier League" na antenie Canal+ Sport .

- Miałem wrażenie, że jeden z tych warunków będzie łatwiejszy do wykonania niż drugi, ale musieliśmy walczyć o byt w Premier League trochę dłużej, niż się spodziewałem. Na szczęście ten warunek został spełniony, więc moja umowa automatycznie przedłużyła się o rok - wytłumaczył były reprezentant Polski .

- Mam powód do dumy. Patrząc na moją historię, to bycie cały czas w tym miejscu, w którym jestem, to spora frajda - dodał "Fabian".