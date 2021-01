W meczu 18. kolejki Premier League West Ham United podejmuje West Bromwich Albion. W wyjściowych składach obu ekip znalazło się dwóch Polaków. Dostępu do bramki "Młotów" strzeże Łukasz Fabiański, a pokonać będzie chciał go Kamil Grosicki. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Śledź przebieg meczu z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan – Juventus Turyn 2-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

(Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5)



Reklama

Dla Kamila Grosickiego w końcu nadeszły lepsze czasy. Po długim okresie przesiadywania na trybunach i ławce rezerwowych Polak wrócił do gry i po raz drugi z rzędu znalazł się w wyjściowym składzie "West Bromu" na mecz ligowy.

Pierwszą groźną okazję gospodarze stworzyli sobie w ósmej minucie meczu, gdy po stałym fragmencie gry Craig Dawson uderzył głową tuż obok bramki rywali.



Później w drugim polu karnym Łukasza Fabiańskiego mógł zaskoczyć... defensor "Młotów" Angelo Ogbonna. Polak nie pozwolił mu jednak trafić do własnej bramki, pewnie łapiąc piłkę.

W pierwszej połowie nasz reprezentant nie miał więcej okazji, by wykazać się formą. Tuż przed przerwą skutecznością popisali się za to jego koledzy z ofensywy.



W 46. minucie meczu Jarrod Bowen świetnie odnalazł się w "szesnastce" i klatką piersiową skierował do siatki piłkę wstrzeloną przez Vladimira Coufala.

West Ham United - West Bromwich Albion 1-0 (trwa przerwa)





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

18. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-19 19:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Graham Scott West Ham United FC West Bromwich Albion FC 1 0 DO PRZERWY 1-0 J. Bowen 45'

1 0 West Ham United FC West Bromwich Albion FC Johnstone O'Shea Ibidapo Ajayi Bartley Gibbs Gallagher Livermore Grosicki Sawyers Pereira Robinson Fabiański Coufal Dawson Ogbonna Cresswell Souček Bowen Benrahma Rice Lanzini Antonio SKŁADY West Ham United FC West Bromwich Albion FC Łukasz Fabiański Sam Johnstone Vladimír Coufal Dara O'Shea Craig Dawson Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi Angelo Obinze Ogbonna Kyle Bartley Aaron Cresswell Kieran Gibbs Tomáš Souček Conor Gallagher 45′ 45′ Jarrod Bowen Jake Livermore Mohamed Saïd Benrahma Kamil Grosicki Declan Rice Romaine Theodore Sawyers Manuel Lanzini Matheus Fellipe Costa Pereira Michail Antonio Callum Robinson REZERWOWI Darren Randolph David Button Fabián Cornelio Balbuena González Darnell Furlong Issa Diop Branislav Ivanović Ryan Fredericks Cedric Kipre Frederik Alves Ibsen Lee Peltier Benjamin Johnson Sam Field Pablo Fornals Malla Filip Krovinović Mark Noble Kyle Edwards Andrij Jarmołenko Hal Robson-Kanu

TB



Premier League - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy