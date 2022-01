Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5!

West Ham United i Norwich City mają za sobą jak na razie dwa zupełnie inne sezony - londyńskie "Młoty" cały czas liczą się w czołówce angielskiej ekstraklasy i mają obecnie realną szansę na to, by w przyszłej kampanii zameldować się w rozgrywkach piłkarskiej Ligi Mistrzów.



"Kanarki" z kolei są w dramatycznej sytuacji - znajdują się na samym dnie tabeli i mają za sobą niechlubną serię pięciu porażek w Premier League. Z WHU walczą więc nie tylko o trzy punkty, ale i o wyraźną odmianę swojego nieciekawego losu.



W pierwszych składach obu ekip znaleźli się Polacy - Łukasz Fabiański i Przemysław Płacheta. Zwłaszcza dla "Fabiana" to ważna potyczka - jest to bowiem jego 300. mecz na najwyższym angielskim poziomie rozgrywkowym.



West Ham United - Norwich City. "Młoty" kontra "Kanarki"

Arbiter główny Simon Hooper dokładnie o godz. 20.45 dał sygnał do rozpoczęcia spotkania. Pierwszą bardzo dobrą okazję miał West Ham - w 2. minucie Jarrod Bowen otrzymał dobre podanie w obrębie pola karnego i oddał strzał, który nie bez problemów powstrzymał Tim Krul.

Kolejne minuty to stopniowo rosnąca przewaga gospodarzy, natomiast brakowało im klarownej sytuacji - w końcu w 6. minucie "bombę" w kierunku bramki rywali posłał Manuel Lanzini, ale jego uderzenie poszybowało wysoko w trybuny. Dopiero po chwili zakotłowało się po raz pierwszy pod bramką Fabiańskiego - Milot Rashica wykonał rzut rożny, po chwili piłka wróciła do niego, ale jego kolejna próba dośrodkowania powędrowała zupełnie do nikogo - polski golkiper rozpoczął od bramki.

Dużym refleksem popisał się w 11. minucie Benjamin Gibson - dosłownie w ostatniej chwili wyłuskał piłkę spod nóg jednego z rywali. Ta okazja dla West Hamu była całkiem obiecująca, bowiem wystarczyło dołożyć nogę, by prawdopodobnie pokonać Krula, ale defensor okazał się wystarczająco czujny. Niejako w odpowiedzi Norwich ruszyło z atakiem, który zakończył się jednak bardzo delikatnym strzałem Rashicy, z którym "Fabian" nie miał najmniejszych kłopotów.



Dopiero w 20. minucie "Młoty" znów poważniej zabrały się do ataku - Antonio był jednak do końca pilnowany przez Maxa Aaronsa i ostatecznie akcja spaliła na panewce. Gra wyglądała tak, jakby żadna ze stron nie chciała się w pełni otworzyć ze swoją grą, bojąc się mocno utraty gola.



Po chwili interwencja Leesa Melou sprawiła, że WHU otrzymał rzut rożny. Sytuacja skończyła się uderzeniem Dawsona, piłka jednak wpadła w kozioł i koniec końców wylądowała obok bramki "Kanarków". Goście mieli spory problem, by w ogóle zbliżyć się do bramki United - w 29. minucie Fabiański po raz pierwszy od dłuższego czasu miał kontakt z piłką, bez żadnego kłopotu wyłapując górne podanie zmierzające w kierunku Teemu Pukkiego.



W 33. minucie West Ham rozegrał kombinacyjnie rzut wolny - Cresswell uderzył piłkę tuż przed boczną linią wyznaczającą pole karne Norwich i podał piłkę do Lanziniego, który także spoza obrębu "szesnastki" oddał strzał - podobnie jak przy swojej wcześniejszej próbie piłkarz posłał jednak futbolówkę w trybuny.



West Ham United 0 - 0 Norwich City



West Ham United - Norwich City. Składy wyjściowe drużyn

West Ham United: Fabiański - Cresswell, Diop, Dawson, Coufal - Fornals, Rice - Vlasić, Lanzini, Bowen - Antonio



Norwich City: Krul - Williams, Gibson, Hanley, Aarons - Rashica, McLean, Lees Melou - Idah, Pukki, Płacheta



Paweł Czechowski