Łukasz Fabiański nie był w stanie zapobiec klęsce swojego zespołu - West Ham United w meczu z mistrzem Anglii - Manchesterem City. Faworyci rozbili rywali w wyjazdowym starciu 1. kolejki Premier League 5-0. Hat-tricka zaliczył Raheem Sterling.

Po raz pierwszy Łukasz Fabiański był bezradny, gdy po akcji prawą flanką Kyla Walker podał w kierunku bliższego słupka, a będący w pełnym biegu Gabriel Jesus zdołał wcisnąć czubek buta między - wydawało się - dobrze ustawionych obrońców i piłka wylądowała w pustej bramce.

Drugi gol dla "The Cirizens" to zasługa Kevina de Bruyne, który szarpnął środkiem, by wystawić piłkę na lewo Reheemowi Sterlingowi, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem pokonał Polaka płaskim strzałem.



Mistrzowie Anglii rozwiali złudzenia kibiców "Młotów" na kwadrans przed końcem, po koronkowej akcji. Sterling sam ją rozegrał i sam zakończył. Piłka wędrowała jak po sznurku, wszystkie podania były na jeden, góra dwa kontakty. W końcu Raheem podał na prawo do Riyada Mahreza, ten oddał mu wypieszczone, prostopadłe podanie za plecy obrońców. Sterlng stanął oko w oko z Fabiańskim i ładnym lobem podwyższył na 0-3.



Sędzia Dean skonsultował się jeszcze z debiutującym w tym sezonie w Premier League VAR-em, czy przy podaniu Mahreza do Sterlinga nie było spalonego, ale powtórki wideo rozwiały wszelkie wątpliwości. Gol był prawidłowy.



Na 4-0 podwyższył Sergio Aguero, który w 86. minucie wykorzystał rzut karny. Za pierwszym razem Fabiański obronił, ale była powtórka, bo nasz reprezentant za szybko opuścił linię bramkową. W drugiej próbie polski bramkarz rzucił się w lewą stronę, a Argentyńczyk strzelił w przeciwnym kierunku.

Okazałe zwycięstwo faworytów przypieczętował Sterling, kompletując w ten sposób hat-tricka.

Zdjęcie As Manchesteru City Raheem Sterling strzela na bramkę Łukasza Fabiańskiego / PAP/EPA

West Ham United - Manchester City 0-5 (0-1)

Bramki:

0-1 Gabriel Jesus (25. z podania Walkera)

0-2 Raheem Sterling (51. z podania de Bruyne)



0-3 Raheem Sterling (75. z podania Mahreza)

0-4 Sergio Aguero (86. z karnego)

0-5 Raheem Sterling (90+1. z podania Mahreza)



MB

1. kolejka Anglia - Premier League

2019-08-10 13:30 | Stadion: London Stadium | Widzów: 59870 | Arbiter: M. Dean West Ham United FC Manchester City 0 5 DO PRZERWY 0-1 Gabriel Jesus 25' R. Sterling 51',75',90' S. Aguero 86'

0 5 West Ham United Manchester City Fabiański Balbuena González Cresswell Diop Fredericks Anderson Antonio Lanzini Rice Wilshere Haller Ederson Laporte Stones Walker Zinczenko De Bruyne Hernández Silva Mahrez Jesus Sterling 3 SKŁADY West Ham United Manchester City Łukasz Fabiański . Ederson 61′ 61′ Fabián Cornelio Balbuena González Aymeric Laporte Aaron Cresswell John Stones Issa Diop 87′ 87′ Kyle Walker Ryan Fredericks Ołeksandr Zinczenko 62′ 62′ 66′ 66′ Felipe Anderson Pereira Gomes 79′ 79′ Kevin De Bruyne 46′ 46′ Michail Antonio Rodrigo Hernández Cascante Manuel Lanzini 80′ 80′ David Silva Declan Rice Riyad Mahrez 56′ 56′ Jack Wilshere 25′ 25′ 69′ 69′ Gabriel Jesus Sébastien Haller 51′, 75′, 90′ 51′, 75′, 90′ 90′ 90′ Raheem Sterling REZERWOWI Roberto Jimenez Gago Claudio Andres Bravo Munoz Angelo Obinze Ogbonna Joao Cancelo Pablo Javier Zabaleta Nicolas Otamendi 46′ 46′ Pablo Fornals Malla 80′ 80′ Philip Foden Carlos Sanchez 79′ 79′ Ilkay Guendogan 56′ 56′ Robert Snodgrass Bernardo Silva 66′ 66′ Javier Hernandez "Chicharito" 69′ 69′ 86′ (k.) 86′ (k.) Sergio Aguero