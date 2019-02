West Ham United - Liverpool FC w 25. kolejce Premier League na żywo

West Ham United, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, podejmuje Liverpool FC w 25. kolejce Premier League.

Zdjęcie Michail Antonio z WHU / Adam Davy /Getty Images

"The Reds" byli przed meczem pod presją. Manchester City wygrał w niedzielę z Arsenalem i zmniejszył stratę w tabeli.

W Liverpoolu po raz pierwszy od października w pierwszym składzie wystąpił Adam Lallana. W obronie brakowało za to: Trenta Alexandra-Arnolda, Joe'ego Gomeza i Dejana Lovrena.



Z kolei West Ham musiał sobie radzić bez napastnika Marca Arnautovica, który miał problem ze stopą.

Lepiej w poniedziałkowy mecz weszli gospodarze. Już w trzeciej minucie po szybkim ataku Mark Noble zagrał do Javiera Hernandeza, którego strzał z pola karnego był minimalnie niecelny.

Natomiast w 10. minucie, po składnej akcji piłkarzy "Młotów", co prawda Hernandez nie opanował piłki w "16", ale trafiła ona do Aarona Cresswella, który natychmiast uderzył, również tuż obok słupka.

West Ham miał zdecydowanie mniejsze posiadanie piłki, ale był groźniejszy. W 17. minucie z 20 metrów przymierzył Hernandez, ale tym razem na posterunku był Alisson.

Jak to jednak w piłce nożnej bywa, na prowadzenie wyszli goście. Stało się to jednak z bardzo dużą pomocą sędziów. W 22. minucie Lallana na lewym skrzydle zagrał do Jamesa Milnera, który był na bardzo wyraźnej pozycji spalonej, ale arbitrzy nie zareagowali i doświadczony Anglik podał do Sadio Mane, który odwrócił się z piłką i z bliska pokonał, do tej pory praktycznie bezrobotnego Fabiańskiego. To była 81. asysta Milnera w Premier League, dzięki czemu awansował na siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów, wyprzedzając Davida Beckhama (80).



"Młoty" wyrównały sześć minut później. Felipe Anderson rozegrał krótko rzut wolny z Robertem Snodgrassem, a następnie Brazylijczyk zagrał do wbiegającego w pole karne Michaila Antonio, za którym nie nadążył Naby Keita i skrzydłowy gospodarzy przymierzył precyzyjnie, jeszcze piłka odbiła się od słupka, do siatki.

W 42. minucie mogło być 2-1 dla West Hamu. Anderson ze Snodgrassem znowu rozegrali krótko rzut wolny, Brazylijczyk dośrodkował w pole karne, gdzie niepilnowany Declan Rice "główkował" tuż obok spojenia słupka z poprzeczką.

West Ham United - Liverpool FC (1-1)

Bramki: 0-1 Mane (22.), 1-1 Antonio (28.).