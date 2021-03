W meczu 27. kolejki Premier League West Ham pokonał Leeds 2-0. Cały mecz w bramce "Młotów" rozegrał Łukasz Fabiański. Z kolei w ekipie Marcelo Bielsy, w pierwszym składzie wyszedł Mateusz Klich, ale zakończył występ po pierwszej połowie.

27. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-08 21:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Mike Dean West Ham United FC Leeds United 2 0 DO PRZERWY 2-0 J. Lingard 21' C. Dawson 28'

Z powodu kontuzji Fabiański opuścił ostatni mecz ligowy z Manchesterem City. Teraz wrócił do bramki. Kilka razy był zmuszony do interwencji i dobrze się spisał.



Leeds odważnie zaczęło. W siódmej minucie do siatki trafił Tyler Roberts, ale wcześniej był spalony i sędzia gola nie uznał. W kolejnej akcji piłka ponownie znalazła się w bramce Łukasza Fabiańskiego. Skończyło się tak samo, bo przy zagraniu Raphinhi do Patricka Bamforda, który umieścił piłkę w siatce, piłka opuściła boisko. W efekcie na tablicy wyników nadal widniał bezbramkowy remis.

Po dobrym początku goście spuścili z tonu. Wykorzystał to West Ham. W 20. minucie, w polu karnym, Luke Ayling faulował Jessego Lingarda i sędzia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany. Jednak Illan Meslier wyczuł jego zamiary i odbił piłkę, ale Lingard dobiegł do futbolówki i skutecznie dobił, wyprowadzając "Młoty" na prowadzenie.



Siedem minut później wynik podwyższył Craig Dawson. Anglik trafił głową, po wrzutce z rzutu rożnego.

W ostatniej akcji pierwszej połowy Dawson mógł zdobyć kolejną bramkę. Uderzył jednak w słupek.



Po przerwie wynik się nie zmienił. West Ham skupił się na defensywie i obronie wyniku. Leeds miało sporo okazji, ale żadnej nie potrafiło wykorzystać. Grało już bez Mateusza Klicha, który w przerwie został zmieniony.



Mimo przewagi rywali, to "Młoty" były bliżej zdobycia bramki. W 52. minucie z dystansu huknął Pablo Fornals, ale trafił w poprzeczkę.



W efekcie West Ham wygrało. Łukasz Fabiański zachował dziewiąte czyste konto w sezonie.



2 0 West Ham United FC Leeds United Meslier Ayling Llorente Cooper Dallas Raphinha Phillips Klich Roberts Costa Bamford Fabiański Coufal Dawson Diop Cresswell Fornals Lingard Rice Souček Benrahma Antonio SKŁADY West Ham United FC Leeds United Łukasz Fabiański Illan Meslier Vladimír Coufal Luke Ayling 28′ 28′ Craig Dawson Diego Javier Llorente Ríos Issa Diop Liam Cooper Aaron Cresswell Stuart Dallas Pablo Fornals Malla Raphael Dias Belloli 21′ 21′ 80′ 80′ 87′ 87′ Jesse Lingard 50′ 50′ Kalvin Phillips Declan Rice 46′ 46′ Mateusz Klich Tomáš Souček 61′ 61′ Tyler Roberts 73′ 73′ Mohamed Saïd Benrahma 46′ 46′ . Helder Costa Michail Antonio Patrick Bamford REZERWOWI David Edward Martin Elia Caprile Fabián Cornelio Balbuena González Leif Davis 73′ 73′ Jarrod Bowen 46′ 46′ Ezgjan Alioski 87′ 87′ Benjamin Johnson Gaetano Berardi Manuel Lanzini 46′ 46′ Jack Harrison Mark Noble Niall Huggins Ademipo Ibrahim Odubeko Jack Jenkins Nathan Trott Ian Carlo Poveda-Ocampo 61′ 61′ Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI West Ham United FC Leeds United 2 0 Posiadanie piłki 34,8% 65,2% Strzały 15 12 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 6 6 Faule 9 9 Spalone 1 1