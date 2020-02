W polskim spotkaniu 28. kolejki Premier League West Ham wygrał z Southampton 3-1. Popularne „Młoty” z Łukaszem Fabiańskim w składzie pewnie wypunktowały wyżej notowanego rywala.

Mecz w lepszym style rozpoczęli zawodnicy z Londynu. Już w 15. minucie Pablo Fornals zagrał do Jarroda Bowena, który zdołał wpakować piłkę do siatki pomimo próby zatrzymania strzału wślizgiem przez Jana Bednarka. "Święci" nie dali się jednak zepchnąć do defensywy i szybko doprowadzili do wyrównania.

James Ward-Prowse zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na piłkę najlepiej nabiegł Michael Obafemi i nieco szczęśliwie pokonał Łukasza Fabiańskiego. Rozdrażnieni gospodarze wrócili do ataków i tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, ponownie wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne, bardzo niepewnie interweniował Alex McCarthy, co z zimna krwią wykorzystał Sebastien Haller.

West Ham dołożył kolejne trafienie na początku drugiej części gry. Fornals bardzo dobrze przerzucił futbolówkę nad Bednarkiem i tak trafiła do Michaila Antonio. Anglik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i precyzyjnym strzałem umieścił ją w siatce.

Goście próbowali atakować w końcówce spotkania, ale w ich grze brakowało konkretów i "Święci" nie zdołali odmienić losów meczu.

28. kolejka Anglia - Premier League

2020-02-29 16:00 | Stadion: London Stadium | Widzów: 59962 | Arbiter: A. Taylor West Ham United FC Southampton FC 3 1 DO PRZERWY 2-1 J. Bowen 15' S. Haller 40' M. Antonio 54' M. Obafemi 31'

3 1 West Ham United Southampton FC Fabiański Cresswell Diop Ogbonna Antonio Fornals Noble Rice Haller Bowen Ngakia McCarthy Bednarek Bertrand Stephens Armstrong Boufal Hoejbjerg Smallbone Ward-Prowse Long Obafemi SKŁADY West Ham United Southampton FC Łukasz Fabiański Alex McCarthy 65′ 65′ Aaron Cresswell Jan Bednarek Issa Diop Ryan Bertrand Angelo Obinze Ogbonna 45′ 45′ Jack Stephens 54′ 54′ Michail Antonio Stuart Armstrong 90′ 90′ Pablo Fornals Malla 54′ 54′ Sofiane Boufal Mark Noble Pierre Emil Hoejbjerg Declan Rice 78′ 78′ William Anthony Patrick Smallbone 40′ 40′ Sébastien Haller James Ward-Prowse 15′ 15′ 78′ 78′ Jarrod Bowen Shane Long Jeremy Ngakia 31′ 31′ 68′ 68′ Michael Obafemi REZERWOWI Darren Randolph Angus Gunn Fabián Cornelio Balbuena González Yan Valery Arthur Masuaku 68′ 68′ Jannik Vestergaard Pablo Javier Zabaleta Kyle Walker-Peters 90′ 90′ Felipe Anderson Pereira Gomes 78′ 78′ Romeu Vidal Oriol Manuel Lanzini Che Adams 78′ 78′ Robert Snodgrass 54′ 54′ Daniel Ings

STATYSTYKI West Ham United Southampton FC 3 1 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 11 7 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 4 9 Faule 7 7 Spalone 0 1