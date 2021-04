W starciu drużyn walczących o zakończenie sezonu na miejscu premiowanym grą w Lidze Mistrzów Chelsea wygrało z West Ham 1-0. Jedynego gola w tym meczu zdobył Timo Werner.

Na pierwszego gola w tym spotkaniu trzeba było poczekać do 43. minuty. Ben Chilwell dograł piłkę w pole karne, a Timo Werner pewnym uderzeniem wpakował ją do siatki.



Goście przeważali, jednak nie zdołali już trafić do bramki strzeżonej przez Łukasza Fabiańskiego. Polski golkiper znajdował się dziś w dobrej dyspozycji i pewnie zatrzymał efektowne uderzenie z dystansu Masona Mounta, jak i kolejną próbę Wernera.



Sytuacja gospodarzy dodatkowo pogorszyła się w 81. minucie, gdy Fabian Balbuena brutalnie sfaulował Chilwella i obejrzał czerwoną kartkę.





West Ham United - Chelsea. Dobra dyspozycja Fabiańskiego nie wystarczyła

Dzięki wgranej piłkarze Chelsea mają trzy punkty przewagi nad piątym West Hamem.



33. kolejka Anglia - Premier League

2021-04-24 18:30 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Chris Kavanagh West Ham United FC Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-1 T. Werner 43'

0 1 West Ham United FC Chelsea Londyn Mendy Christensen Rüdiger Silva Azpilicueta Kanté Mount Pulisic Chilwell Jorginho Werner Fabiański Balbuena González Diop Ogbonna Coufal Noble Fredericks Souček Fornals Bowen Lingard SKŁADY West Ham United FC Chelsea Londyn Łukasz Fabiański 90′ 90′ Edouard Mendy 81′ 81′ Fabián Cornelio Balbuena González 42′ 42′ Andreas Christensen Issa Diop Antonio Ruediger Angelo Obinze Ogbonna Thiago Silva Vladimír Coufal 86′ 86′ Cesar Azpilicueta 69′ 69′ Mark Noble 90′ 90′ N'Golo Kanté 83′ 83′ Ryan Fredericks Mason Mount Tomáš Souček 74′ 74′ Christian Pulisic 69′ 69′ Pablo Fornals Malla Ben Chilwell Jarrod Bowen Luiz Frello Jorginho Jesse Lingard 43′ 43′ 35′ 35′ 87′ 87′ Timo Werner REZERWOWI Darren Randolph Kepa Arrizabalaga Revuelta Nathan Trott Marcos Alonso Frederik Alves Ibsen 86′ 86′ Reece James 83′ 83′ Benjamin Johnson Kurt Happy Zouma Conor Coventry Billy Gilmour 69′ 69′ Manuel Lanzini Kai Havertz 69′ 69′ Mohamed Saïd Benrahma 74′ 74′ Hakim Ziyech Andrij Jarmołenko 87′ 87′ Tamy Abraham Ademipo Ibrahim Odubeko Callum Hudson-Odoi

STATYSTYKI West Ham United FC Chelsea Londyn 0 1 Posiadanie piłki 44,7% 55,3% Strzały 6 13 Strzały na bramkę 2 7 Rzuty rożne 4 2 Faule 9 11 Spalone 3 3