West Ham United zremisował z Arsenalem Londyn 3-3 w zaległym meczu 29. kolejki Premier League. Cały mecz w ekipie gospodarzy rozegrał Łukasz Fabiański.

29. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-21 16:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Jonathan Moss West Ham United FC Arsenal Londyn 3 3 DO PRZERWY 3-1 J. Lingard 15' J. Bowen 17' T. Souček 32' T. Souček 38' (samob.) C. Dawson 61' (samob.) A. Lacazette 82'

Podopieczni Davida Moyesa udowodnili, że w tym sezonie do końca będą walczyć o awans do Ligi Mistrzów. Derbów Londynu nie zakończyli wprawdzie zwycięsko, ale do czwartej w tabeli Chelsea Londyn - ta lokata oznacza automatyczną promocję do fazy grupowej prestiżowych rozgrywek - tracą już tylko dwa punkty.

Bohaterem dwóch pierwszych bramkowych akcji był Jesse Lingard. Najpierw w 15. minucie otworzył wynik spotkania znakomitym uderzeniem z linii pola karnego. Chwilę później nie czekał aż rywale ustawią mur, pospiesznie zagrał piłkę z rzutu wolnego do Jarroda Bowena, a ten strzałem w "krótki" róg podwyższył prowadzenie gospodarzy.





W 32. minucie było już 3-0. Tym razem z linii pola bramkowego trafił do siatki Tomasz Souczek. Przy tym golu, podobnie jak przy pierwszym, asystował Michaił Antonio. Defensorzy Arsenalu sygnalizowali pozycję spaloną strzelca, ale powtórki pokazały, że przepisy gry nie zostały naruszone.



Łukasz Fabiański trzy razy kapituluje

Pogrom? Nic z tych rzeczy, mimo że... dwie następne bramki także zaliczono piłkarzom WHU! Były to jednak gole samobójcze. Jeszcze przed przerwą pechowcem okazał się Souczek, a po godzinie gry było już tylko 3-2 za sprawą fatalnej interwencji Craiga Dawsona.

"Kanonierzy" znów znaleźli się w opałach, gdy na kwadrans przed końcem Michaił Antonio trafił piłką w słupek. Ale kilka minut później mieliśmy już remis. Do wyrównania doprowadził Alexandre Lacazette, pokonując Łukasza Fabiańskiego strzałem głową z bliskiej odległości.

West Ham United - Arsenal Londyn 3-3 (3-1)

Bramki: 1-0 Lingard (15.), 2-0 Bowen (17.), 3-0 Souczek (32.), 3-1 Souczek (38. samobójcza), 3-2 Dawson (61. Samobójcza), 3-3 Lacazette (82.)



3 3 West Ham United FC Arsenal Londyn Leno Chambers Luiz Marí Tierney Partey Aubameyang Saka Xhaka Ødegaard Lacazette Fabiański Coufal Dawson Diop Cresswell Souček Bowen Benrahma Rice Lingard Antonio SKŁADY West Ham United FC Arsenal Londyn Łukasz Fabiański Bernd Leno 59′ 59′ Vladimír Coufal Calum Chambers 61′ (samob.) 61′ (samob.) Craig Dawson . David Luiz Issa Diop Pablo Marí Villar 89′ 89′ Aaron Cresswell Kieran Tierney 32′ 32′ 38′ (samob.) 38′ (samob.) Tomáš Souček Thomas Teye Partey 17′ 17′ 74′ 74′ Jarrod Bowen 81′ 81′ Pierre-Emerick Aubameyang 79′ 79′ Mohamed Saïd Benrahma 74′ 74′ Bukayo Saka Declan Rice 74′ 74′ Granit Xhaka 15′ 15′ Jesse Lingard Martin Ødegaard 88′ 88′ Michail Antonio 82′ 82′ 90′ 90′ Alexandre Lacazette REZERWOWI David Edward Martin Mathew Ryan Nathan Trott Alves Soares Cedric Fabián Cornelio Balbuena González Gabriel dos Santos Magalhães 79′ 79′ Ryan Fredericks Rob Holding Frederik Alves Ibsen Daniel Ceballos Fernández Benjamin Johnson Mohamed Naser Elsayed Elneny Manuel Lanzini 74′ 74′ Emile Smith Rowe 74′ 74′ Mark Noble 81′ 81′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva Ademipo Ibrahim Odubeko 74′ 74′ Nicolas Pépé

STATYSTYKI West Ham United FC Arsenal Londyn 3 3 Posiadanie piłki 36,6% 63,4% Strzały 16 14 Strzały na bramkę 8 10 Rzuty rożne 3 5 Faule 18 8

