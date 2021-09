Dla polskiego kibica dzisiejsze starcie było atrakcyjne przede wszystkim za sprawą starcia Łukasza Fabiańskiego z Cristano Ronaldo. Manchester próbował dodatkowo zrehabilitować się za porażkę z Young Boys w Lidze Mistrzów i zrównać się punktami z prowadzącym w tabeli Liverpoolem.



Prowadzenie w spotkaniu niespodziewanie po pół godzinie objął West Ham. Po składnej akcji piłkarzy "Młotów" miejsce do uderzenie przed polem karnym miał Mohamed Siad Benrahma. Piłka po jego uderzeniu odbiła się od próbującego zablokować strzał Raphaela Varane'a i wpadła do bramki.

Reklama

Cristiano Ronaldo pokonał Łukasza Fabiańskiego

Manchester United odpowiedział już pięć minut później - jak zwykle po akcji Portugalczyków Bruno Fernandesa i Cristiano Ronaldo. CR7 strzelał po wrzutce rozgrywającego, lecz uderzył prosto w stojącego na linii bramkowej Łukasza Fabiańskiego. Polak niefortunnie wypuścił jednak piłkę z rąk i tyle wystarczyło Ronaldo. Napastnik dopadł do piłki i z bliska wepchnął ją do bramki.



Dla Ronaldo oznacza to przedłużenie świetnej serii bramkowej po powrocie do Manchesteru. Do bramki rywala trafiał w każdym z trzech spotkań tego sezonu, łącznie strzelając cztery gole.

Portugalski napastnik był aktywny także po przerwie, gdy dwukrotnie domagał się podyktowania rzutu karnego. Obie decyzje sędziego były dla niego niekorzystne, choć pewne podstawy ku podyktowaniu karnych były - czy to, gdy był zahaczany o kolano, czy gdy rywal złapał go za rękę.

Trzy punkty "Czerwonym Diabłom" zapewnił jednak nie on, a Jesse Lingard. W 89. minucie 28-latek doskonale uderzył z narożnika pola karnego, umieszczając piłkę w samym okienku bramki Fabiańskiego!



Dla Lingarda ten gol był szczególnie ważny. To właśnie on w meczu z Young Boys popełnił błąd, po którym Szwajcarzy zdobyli zwycięską bramkę, zaś w zeszłym sezonie był wypożyczony właśnie do West Hamu, gdzie odbudował swoją formę.



Niewiele zabrakło jednak, by Manchester wcale nie dowiózł wygranej do końca meczu. W doliczonym czasie gry West Ham otrzymał rzut karny, a na boisku pojawił się Mark Noble - specjalnie po to, by wykonać jedenastkę. Jego strzał zatrzymał jednak David de Gea!



West Ham United - Manchester United 1-2 (1-1)



Bramki: 1-0 Benrahma (30.), 1-1 Ronaldo (35.), 1-2 Lingard (89.).



5. kolejka Anglia - Premier League

2021-09-19 15:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Martin Atkinson STATYSTYKI West Ham United FC Manchester United 1 2 Posiadanie piłki 38,6% 61,4% Strzały 10 17 Strzały na bramkę 5 12 Rzuty rożne 2 11 Faule 5 8

1 2 West Ham United FC Manchester United de Gea Wan-Bissaka Varane Maguire Shaw McTominay Greenwood Pogba Fred Fernandes Ronaldo Fabiański Coufal Zouma Ogbonna Cresswell Fornals Souček Rice Vlašić Bowen Benrahma SKŁADY West Ham United FC Manchester United Łukasz Fabiański David de Gea Vladimír Coufal Aaron Wan-Bissaka Kurt Happy Zouma Raphael Varane Angelo Obinze Ogbonna Harry Maguire Aaron Cresswell Luke Shaw Pablo Fornals Malla Scott McTominay Tomáš Souček 73′ 73′ Mason Greenwood Declan Rice 73′ 73′ Paul Pogba 68′ 68′ Nikola Vlašić 88′ 88′ Fred 90′ 90′ Jarrod Bowen Bruno Fernandes 30′ 30′ 88′ 88′ Mohamed Saïd Benrahma 35′ 35′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Alphonse Areola Tom Heaton Craig Dawson Eric Bertrand Bailly Issa Diop José Diogo Dalot Teixeira Ryan Fredericks 73′ 73′ 89′ 89′ Jesse Lingard Arthur Masuaku Juan Mata 68′ 68′ Andrij Jarmołenko 88′ 88′ Nemanja Matić Alex Král Donny van de Beek 88′ 88′ Manuel Lanzini Anthony Martial 90′ 90′ 90′ (k.) 90′ (k.) Mark Noble 73′ 73′ Jadon Sancho

Zdjęcie Niepewna interwencja Łukasza Fabiańskiego wystarczyła, by Cristiano Ronaldo zdobył bramkę / Justin Setterfield / Getty Images

WG