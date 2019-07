Informowaliśmy o tym we wtorek, a w środę podano już to oficjalnie. West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, kupił z Eintrachtu Frankfurt francuskiego piłkarza Sebastiena Hallera. Brytyjskie media podają, że angielski klub zapłacił za niego 45 mln funtów, co jest rekordem transferowym "Młotów".

Poprzedni rekord został ustanowiony poprzedniego lata przy okazji pozyskania z Lazio Rzym Felipe Andersona (35 mln funtów).

"To pokazuje, że klub naprawdę chciał podpisać ze mną kontrakt. Czułem, że oni mnie chcą i dlatego cieszę się, że dołączę do nowego zespołu" - powiedział 25-letni napastnik.

Haller, który ma za sobą 20 meczów i 13 goli w młodzieżowej reprezentacji Francji, w 41 meczach poprzedniego sezonu strzelił dla Eintrachtu 20 goli.

W pierwszej kolejce angielskiej ekstraklasy WHU podejmie mistrza kraju Manchester City. Rozgrywki rozpocznie spotkanie Liverpoolu z Norwich City w piątek 9 sierpnia.

