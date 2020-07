Kamil Grosicki może świętować awans do wymarzonej Premier League! W ostatniej kolejce sezonu Championship West Bromwich Albion zremisował na własnym stadionie 2-2 z ekipą Queens Park Rangers, dzięki czemu zapewnił sobie promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej. Grosicki pojawił się na murawie w 80. minucie spotkania. Mateusz Bogusz zanotował natomiast debiut w drużynie Leeds United, zastępując na placu gry Mateusza Klicha. Podopieczni Marcela Bielsy zwyciężyli 4-0 z Charlton Atlhetic.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Ulica w Leeds przemianowana na cześć Marcelo Bielsy. Wideo © 2020 Associated Press

Leeds United Mateusza Klicha było już pewne pierwszego miejsca w tabeli. W boju o drugie miejsce, gwarantujące bezpośredni awans do Premier League, wciąż liczyły się natomiast trzy drużyny: WBA, Brentford oraz Fulham.



W najlepszej sytuacji znajdowała się ekipa Kamila Grosickiego, która miała minimalną przewagę nad rywalami. Ekipa West Bromwich musiała jednak postawić kropkę nad "i".

Reklama

Tymczasem to QPR objęło prowadzenie w 34. minucie, gdy piłkę wpakował do siatki Ryan Manning.



West Browmich zdołało jednak odpowiedzieć dwoma trafieniami. Przed przerwą do wyrównania doprowadził Grady Diangana, a prowadzenie gospodarzom zapewnił Callum Robinson.



W 61. minucie Eberechi Eze strzelił gola na 2-2 i właśnie takim wynikiem skończyło się to spotkanie. Brentford przegrało natomiast 1-2 z Barnsley, a Fulham zremisowało 1-1 z Wigan Athletic, dzięki czemu Grosicki wraz z kolegami mógł celebrować awans do Premier League.