West Bromich Albion pokonał 2-0 Derby County i jest bardzo bliski awansu do Premier League. Kamil Grosicki zaliczył asystę, miał także udział przy drugiej z bramek. Polak spędził na placu gry 83 minuty.

Kamil Grosicki po wznowieniu rozgrywek dwukrotnie znalazł się poza kadrą meczową West Bromich Albion, ale bardzo szybko odwrócił złą kartkę. Dziś po raz drugi z rzędu wystąpił w wyjściowym w składzie i znów wykorzystał szansę - w pierwszym ze spotkań zdobył bramkę, dziś zanotował asystę.

"TurboGrosik" kapitalnym podaniem popisał się już w 11. minucie meczu. Polski skrzydłowy znakomicie dojrzał ruch Grady'ego Daingany w pole karne i zagrał za plecy obrońców. Zawodnik WBA nie chybił w wymarzonej sytuacji.



W drugiej części meczu Grosicki miał także udział przy bramce na 2-0 dla WBA. "Grosik" urwał się obrońcom i dośrodkował w pole karne, a po nieporozumienia bramkarza i defensora Derby, gospodarze zyskali rzut rożny. Dośrodkowanie na bramkę zamienił Dara O'Shea.



Polski skrzydłowy rozegrał znakomite spotkanie i gdy w 83. minucie opuścił boisko, trener Slaven Bilić serdecznie go uściskał.



W doliczonym czasie gry kontrowersyjną czerwoną kartkę obejrzał zawodnik Derby, Louie Sibley. Rywal złapał jego nogę, a ten szarpnął nią, chcąc się wyrwać - sędzia uznał to za wybitnie nieprzepisowy atak.



W drużynie Derby jako rozgrywający wystąpił Wayne Rooney, ale były reprezentant Anglii nie był w stanie wiele wskórać. W zespole gości zabrakło jednak Krystiana Bielika, który od stycznia leczy kontuzję zerwania więzadła krzyżowego.

West Brom jest coraz bliżej awansu do Premier League. Drużyna Bilicia objęła prowadzenie w tabeli Championship, lecz Leeds United ma do rozegrania zaległe spotkanie. Pięć punktów mniej od WBA ma trzeci Brentford. Derby zajmuje 8. miejsce, do pozycji barażowej traci trzy punkty.





42. kolejka Anglia - Championship

2020-07-08 18:00 | Stadion: The Hawthorns | Arbiter: J. Simpson STATYSTYKI West Bromwich Albion Derby County 2 0 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 15 2 Strzały na bramkę 7 0 Rzuty rożne 8 0 Faule 11 11 Spalone 2 2

2 0 West Bromwich Albion Derby County Johnstone Bartley Ibidapo Ajayi O'Shea Townsend Diangana Livermore Sawyers Austin Pereira Grosicki Hamer Bogle Forsyth Shinnie Bird Clarke Evans Holmes Sibley Martin Rooney SKŁADY West Bromwich Albion Derby County Sam Johnstone Ben Hamer Kyle Bartley 88′ 88′ Jayden Bogle Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi 65′ 65′ Craig Forsyth 76′ 76′ Dara O'Shea 24′ 24′ 65′ 65′ Graeme Shinnie Conor Townsend Max Bird 11′ 11′ 51′ 51′ Grady Diangana Matt Clarke Jake Livermore George Evans Romaine Theodore Sawyers 43′ 43′ Duane Holmes 59′ 59′ Charlie Austin 90′ 90′ Louie Sibley 83′ 83′ Matheus Fellipe Costa Pereira 84′ 84′ Chris Martin 84′ 84′ Kamil Grosicki 84′ 84′ Wayne Rooney REZERWOWI Jonathan Bond Kelle Roos Darnell Furlong 65′ 65′ Lee Buchanan Lee Peltier Curtis Davies Chris Brunt Max Lowe Rekeem Harper 84′ 84′ Jordan Brown 83′ 83′ Filip Krovinović 65′ 65′ 73′ 73′ Jason Knight 84′ 84′ Matt Phillips 84′ 84′ Jahmal Hector-Ingram 51′ 51′ Callum Robinson Florian Jozefzoon 59′ 59′ Hal Robson-Kanu 43′ 43′ 45′ 45′ Morgan Whittaker

