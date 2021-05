Manchester United pokonał na wyjeździe 3-1 Aston Villę, choć do przerwy pachniało sensacją. Rywale "Czerwonych Diabłów" kończyli mecz w dziesiątkę.

Pierwsza połowa spotkania zwiastowała niespodziankę - Aston Villa rozgrywała solidne zawody i zaskoczyła "Czerwone Diabły" w 24. minucie. Piękne uderzenie z narożnika pola karnego oddał Bertrand Traore i piłka wylądowała w samym okienku bramki United.



Losy spotkania odwróciły się po przerwie. Najpierw w polu karnym Aston Villi faulowany był Paul Pogba i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Bruno Fernandes, a on nie zwykł się w takich sytuacjach mylić. Strzał po charakterystycznym nabiegu znalazł drogę do siatki rywala.



Cztery minuty po wyrównującym golu Manchester wyszedł na prowadzenie 2-1. Mason Greenwood w prosty sposób przyjęciem piłki oszukał obrońcę i uderzył w krótki słupek. Źle ustawiony golkiper nie zdążył z obroną strzału.



Manchester obudził się po przerwie

Chwilę później doszło do kontrowersji z udziałem Greenwooda, gdy we własnym polu karnym zagrał piłkę ręką. Tym razem arbiter nie dopatrzył się jednak powodów do odgwizdania rzutu karnego.



W końcówce spotkania swoją bramkę zdobył wprowadzony za Greenwooda Edinson Cavani. Urugwajczyk znakomicie "urwał się" spod opieki obrońcy, po czym głową umieścił piłkę w bramce.



Kilkadziesiąt sekund później drugą żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego obejrzał Ollie Watkins i musiał opuścić boisko.



United dzięki wygranej umocnili się na drugiej pozycji w tabeli. Mając mecz zaległy tracą 10 punktów do Manchesteru City i mają sześć "oczek" przewagi nad trzecią w tabeli Chelsea.



Aston Villa - Manchester United 1-3 (1-0)

Bramki: 1-0 Traore (24.), 1-1 Fernandes (52. - z rzutu karnego), 1-2 Greenwood (56.), 1-3 Cavani (87.).

Czerwona kartka: Aston Villa - Watkins (89. - za dwie żółte).



35. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-09 15:05 | Stadion: Villa Park | Arbiter: Chris Kavanagh STATYSTYKI Aston Villa FC Manchester United 1 3 Posiadanie piłki 41,1% 58,9% Strzały 9 14 Strzały na bramkę 6 10 Rzuty rożne 5 6 Faule 13 18

1 3 Aston Villa FC Manchester United Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett McGinn Traoré El Ghazi Luiz Barkley Watkins Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Greenwood Pogba Fred Fernandes Rashford SKŁADY Aston Villa FC Manchester United Damián Emiliano Martínez Dean Henderson Matty Cash Aaron Wan-Bissaka Ezri Konsa Ngoyo Victor Lindeloef Tyrone Mings 67′ 67′ 78′ 78′ Harry Maguire Matt Targett Luke Shaw 79′ 79′ John McGinn Scott McTominay 24′ 24′ Bertrand Isidore Traoré 56′ 56′ 65′ 65′ Mason Greenwood 77′ 77′ Anwar El Ghazi Paul Pogba 65′ 65′ Douglas Luiz Soares de Paulo Fred 77′ 77′ Ross Barkley 52′ (k.) 52′ (k.) 86′ 86′ Bruno Fernandes 45′ 45′ 89′ 89′ Ollie Watkins Marcus Rashford REZERWOWI Tom Heaton David de Gea Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah 78′ 78′ Eric Bertrand Bailly Kortney Hause Alex Nicolao Telles Carney Chukwuemeka Axel Tuanzebe Marvelous Nakamba Brandon Williams Jaden Philogene-Bidace Juan Mata 65′ 65′ Jacob Ramsey 86′ 86′ Nemanja Matić 77′ 77′ Keinan Davis Donny van de Beek 77′ 77′ Wesley Moraes Ferreira da Silva 65′ 65′ 87′ 87′ Edinson Cavani

Zdjęcie Bruno Fernandes / Michael Steele / PAP/EPA

WG