Ole Gunnar Solskjaer dołączył do Manchesteru United jako trener w grudniu 2018 roku i włodarze "Czerwonych Diabłów" są zadowoleni z jego pracy. Angielski klub potwierdził dziś, że przedłużył umowę ze szkoleniowcem.



Manchester United w poprzednim sezonie zajął 2. miejsce w tabeli Premier League, uznając wyższość jedynie lokalnego rywala - Manchesteru City.



- Jego praca była widoczna w przeciągu ostatnich sezonów i nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Szczególnie cieszy, że udało się osiągnąć postęp dzięki połączeniu młodych graczy i wychowanków z doświadczonymi zawodnikami klubu - powiedział na łamach oficjalnej strony klubu Ed Woodward.





Premier League. Ole Gunnar Solskjaer przedłużył kontrakt z Manchesterem United

- Wszyscy znają moje uczucia do tego klubu i jestem zachwycony, że podpisałem nowy kontrakt. To naprawdę ekscytujący czas dla Manchesteru United, zbudowaliśmy zrównoważony skład, który jest głodny sukcesu - stwierdził natomiast Solskjaer.



Liga angielska wróci do grania 14 sierpnia. W ostatnich dniach "Czerwone Diabły" potwierdziły natomiast transfer Jadona Sancho z Borussii Dortmund.

