Wayne Rooney stanowczo w stronę Cristiano Ronaldo. "Spuść głowę i pracuj"

Rooney o Ronaldo. "Może stać się niechcianym rozpraszaczem uwagi"

- On i Lionel Messi są prawdopodobnie najlepszymi zawodnikami w historii futbolu, ale rzeczy, które Portugalczyk robił na początku sezonu są nie do przyjęcia w United. Widziałem, że Roy Keane go bronił. Prawda jest jednak taka, że na miejscu trenera nie zaakceptowałby tego. Pojawiło się rozproszenie, którego drużyna nie potrzebuje w tej chwili, kiedy chce się odbudować - powiedział.