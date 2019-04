Watford zremisował u siebie 1-1 z Southampton z Janem Bednarkiem w składzie w zaległym meczu 31. kolejki Premier League. W 7. sekundzie meczu najszybszą bramkę w historii Premier League zdobył Shane Long. W 90. minucie wyrównał Andre Gray.

W wyjściowym składzie gości tradycyjnie znalazł się Jan Bednarek - już po raz 20. z rzędu, a więc od kiedy trenerem "Świętych" został Ralph Hasenhuettl.

Southampton wyszło na prowadzenie już w 7. sekundzie meczu! To najszybciej zdobyta bramka w historii Premier League. Co najciekawsze, mecz zaczynał... Watford. Piłka ze środka boiska została podana obrońcy, który wybił ją prosto w Shane’a Longa. Napastnik dopadł do odbitej piłki, przelobował bramkarza i przeszedł do historii ligi angielskiej!

Jak zmierzono, od pierwszego gwizdka minęło 7,69 s. Poprzedni rekord należał do Ledleya Kinga, który uzyskał gola dla Tottenhamu Hotspur 9,9 sekundy po rozpoczęciu spotkania z Bradfordem w 2000 roku.

31. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-23 20:45 | Stadion: Vicarage Road Stadium | Widzów: 19170 | Arbiter: M. Dean 1 1 Watford FC Southampton FC Foster Cathcart Janmaat Kabasele Masina Capoue Doucouré Hughes Pereyra Deulofeu Gray Gunn Bednarek Bertrand Stephens Yoshida Armstrong Hoejbjerg Oriol Redmond Ward-Prowse Long SKŁADY Watford FC Southampton FC Ben Foster Angus Gunn 46′ 46′ Craig Cathcart 45′ 45′ Jan Bednarek Daryl Janmaat Ryan Bertrand 75′ 75′ Christian Kabasele Jack Stephens 80′ 80′ Adam Masina Maya Yoshida 26′ 26′ Etienne Capoue 67′ 67′ Stuart Armstrong 40′ 40′ Abdoulaye Doucouré Pierre Emil Hoejbjerg 77′ 77′ Will Hughes 17′ 17′ 74′ 74′ Romeu Vidal Oriol Roberto Maximiliano Pereyra Nathan Redmond 57′ 57′ Gerard Deulofeu James Ward-Prowse 90′ 90′ Andre Gray 1′ 1′ 78′ 78′ Shane Long REZERWOWI Heurelho Gomes Fraser Forster Miguel Ángel Britos Cabrera Kayne Ramsey 46′ 46′ Francisco Femenia 78′ 78′ Yan Valery Adrian Mariappa 74′ 74′ Mario Lemina Nathaniel Chalobah 67′ 67′ Joshua Sims Ken Sema Charlie Austin 77′ 77′ Isaac Ajayi Success Daniel Ings

W doliczonym czasie pierwszej połowy Bednarek zobaczył żółtą kartkę.

Długo wydawało się, że gol z 7. sekundy będzie jedynym w całym spotkaniu. W 90. minucie meczu zwycięstwo wyślizgnęło się drużynie Bednarka z rąk - w zamieszaniu podbramkowym wyrównującego gola strzelił Andre Gray.

Southampton zajmuje 16. miejsce w tabeli i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Watford jest na siódmym miejscu.



