Zwycięzcy zagrali ośmioma napastnikami, przegrani - siedmioma. Mimo to mecz zakończył się wynikiem 1-0. Dziś mija 178. rocznica finału najstarszych rozgrywek piłkarskich na świecie – FA Cup. Trofeum zdobył londyńskie Wanderers.

"To był najbardziej intensywny i najcięższy mecz, jaki widzieliśmy na stadionie Oval" - opisywał wydarzenie sportowy magazyn "The Field". Dziennikarz gazety zaznaczył, że zwycięzcy zaprezentowali znakomitą grę zespołową, "której nigdy nie widzieliśmy do tej pory w piłce nożnej". Oba zespoły nastawiły się na atak, choć wynik tego nie wskazywał.

Początki futbolu. Przepisy w grę jeszcze się klarowały, podobnie jak taktyka. Kapitanem Wanderers był Charles Alcock, student założonej w XVI wieku elitarnej Harrow School, uważany za wynalazcę tych rozgrywek i jeden z założycieli Wanderers. Pierwsza edycja FA Cup odbyła się z udziałem 15 klubów. W drodze do finału Wanderers nie zagrało dwóch meczów, przeciwnicy się wycofali.

Rywalem był Royal Engeeners, zwany także "Saperami". Tworzył go korpus inżynierów Brytyjskiej Armii. Jak na inżynierów przystało, piłkarze Royal zasłynęli z powodu swojej kreatywności. To oni wynaleźli grę kombinacyjną, system wymiany podań i wykorzystania ich w szybkim przemieszczaniu się zawodników z obrony do ataku. "Pułkownik Cresswell przyjął piłkę na skrzydle, podał ją do partnera w środku boiska, który strzelił gola minutę przed końcem spotkania" - opisywał jedno z innowacyjnych zagrań zespołu Royal londyński dziennik "Bell’s Life".

Historyczny mecz finałowy FA Cup został rozegrany na stadionie Kennington Oval w Londynie 16 marca 1872 roku. Dziś to arena meczów krykieta. Spotkanie obejrzało 2 tys. widzów. Mało. Ale już kilka lat później finały FA Cup śledziło po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jedynego gola strzelił dla Wanderers Morton Betts, który tak jak Alcock chodził do Harrow School. Betts grał w tym pojedynku w polu, ale karierę zakończył później jako bramkarz. Jedyny występ w reprezentacji Anglii - pięć lat później - zanotował stojąc między słupkami. Jeszcze jeden dowód na to, że futbol był wtedy inny.

Dla Wanderers było to pierwsze trofeum w historii, ale nie jedyne. "Wędrowcy" wygrali Puchar Anglii aż pięciokrotnie - rok później oraz w 1876, 1877 i 1878 roku. Mają więc na koncie tyle samo trofeów co Everton i West Bromwich Albion. Royal Engineers wygrali tylko raz - w 1875 roku, choć dwa razy wystąpili jeszcze w finale.

Oba kluby najlepsze lata dawno mają już za sobą. Wanderers przestali istnieć w 1887 roku. Ale reaktywowali się 122 lat później, w 2009 roku. "Wędrowcy" rozgrywają mecze charytatywne. Zyski przekazuje na konto UNICEF. Klub ma kilka zespołów młodzieżowych. Royal Engineers przekształcili się w 1888 roku w klub brytyjskiej armii. W tej formie istnieją do dziś.

W listopadzie 2012 roku, w 140 rocznicę pierwszego finału FA Cup doszło do rewanżu między Wanderers i Royal Engineers. Mecz odbył się na tym samym stadionie Kennington Oval Oval. To był pierwszy piłkarski mecz na tym obiekcie do gry w krykieta od lat 70. XX wieku. Na stadion przyszło również około 2 tys. widzów. Oba zespoły zagrały w historycznych strojach. Inżynierowie wzięli srogi rewanż na Wędrowcach. Wygrali 7-1.

Olgierd Kwiatkowski