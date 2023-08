Kluby Premier League przyzwyczaiły w ostatnich latach do wydawania bardzo dużych pieniędzy, a trwające okno transferowe jeszcze "podkręciło" ten trend. W ostatnich dniach Chelsea i Liverpool toczyły walkę o sprowadzenie Moisesa Caicedo z Brighton i ostatecznie wszystko wskazuje na to, że trafi on do zespołu Jurgena Kloppa. "The Reds" mają przy tym pobić rekord Premier League, wydając rekordowe 110 milionów funtów.