W sieci wrze po wywiadzie Ronaldo. "Nie powinni byli go na nowo zatrudniać"

O tym, że w relacjach między Cristiano Ronaldo a Manchesterem United dzieje się bardzo źle, wiadomo już od kilku miesięcy. Portugalczyk chciał opuścić klub już latem, ale plan ten spalił na panewce - koniec końców "CR7" po prostu wypadł z pierwszego składu " Czerwonych Diabłów ", a ostatnio dolał oliwy do ognia opuszczając stadion przed końcem meczu z Tottenhamem.

W niedzielny wieczór opublikowano przy tym pierwsze fragmenty długiej rozmowy dziennikarza Talk TV Piersa Morgana (prywatnie kibica Arsenalu, co dodaje pikanterii całej sprawie) z piłkarzem. W wywiadzie "Cris" stwierdził m.in., że czuje się "zdradzony przez klub", że nie szanuje Erika ten Haga, bo ten nie potrafił uszanować jego i że United od czasów Fergusona stoi w miejscu. Oberwało się też chociażby Ralfowi Rangnickowi czy Wayne'owi Rooney'owi .

Można śmiało stwierdzić, że po takich wypowiedziach Ronaldo ostatecznie "wypisał się" z MU i już go w składzie 20-krotnych mistrzów Anglii nie obejrzymy. Futbolista albo zostanie sprzedany już zimą, albo odejdzie za darmo latem po miesiącach bycia poza składem. Jednocześnie na reakcje dotyczące jego słów nie trzeba było długo czekać.

"Cristiano Ronaldo nie jest już pierwszym wyborem i szuka wymówek"

"Ronaldo: 'Nie szanuję menedżera'. Ronaldo za kadencji ETH: Ogłosił, że chce odejść, odmówił wejścia jako rezerwowy, zszedł z ławki i wyszedł przed zakończeniem meczu" - wymienia winy gracza Jamie Carragher, legenda Liverpoolu, a obecnie ekspert telewizyjny. "99 proc. fanów United będzie po stronie ETH, co pokazuje, jak źle Ronaldo to rozegrał" - stwierdził "Carra".

Laurie Whitwell, dziennikarz "The Athletic" specjalizujący się w sprawach "Czerwonych Diabłów", zwraca uwagę przede wszystkim na fragment wypowiedzi "CR7" o zastoju w ekipie z Old Trafford. "Powodem wywiadu jest wymuszenie odejścia już w styczniu" - stwierdził.

"Cristiano Ronaldo hamuje Manchester United". Mocne reakcje na wywiad Piersa Morgana

"Mówiłem to wcześniej i powtórzę jeszcze raz: Cristiano Ronaldo hamuje Manchester United i nigdy nie powinno się go było zatrudniać ponownie. Wyzwaniem jest teraz wyrzucenie go minimalnym kosztem. Powodzenia z tym" - napisał Mike Keegan z "Daily Mail".