Newcastle United to niezwykle zasłużony klub w historii angielskiej piłki. "Sroki" czterokrotnie zdobywały mistrzostwo kraju , ale od ostatniego tytułu minęło już... blisko sto lat (1927). W powrocie na szczyt ma pomóc fundusz, który w 2021 roku przejął Newcastle . Pierwsze skrzypce grają w nim inwestorzy z Arabii Saudyjskiej - i nie zamierzają szczędzić grosza, co już przynosi pierwsze efekty.

W poprzednim sezonie "Sroki" zajęły czwarte miejsce w Premier League i zapewniły sobie grę w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów . W niej trafiły do bardzo trudnej grupy - z PSG , AC Milan i Borussią Dortmund - ale radzą sobie przyzwoicie, zajmując obecnie trzecie miejsce.

Tym ciekawsza była sobotnia informacja o tym, że partnerem klubu została... polska firma, a konkretnie mający swoją siedzibę w Krakowie InPost, większości osób znany przede wszystkim dzięki potężnej sieci paczkomatów, rozwijanej od 2009 roku. Z początku na profilu "Paczkomat, Kurier" na X (dawnym Twitterze) 2 grudnia pojawiła się tajemnicza zapowiedź, która od razu przywodziła na myśl nawiązanie do reprezentacji Polski (InPost jest sponsorem strategicznym "Biało-Czerwonych" od maja 2022 roku), natomiast dużo większą zagadką były inne sformułowania użyte we wpisie, takie jak "czarno-białe" i "big six":