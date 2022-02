Dla angielskich klubów to już koniec wzmocnień aż do lata - na Wyspach, podobnie jak w wielu innych europejskich krajach, 31 stycznia zamknęło się zimowe okienko transferowe. Tegoroczne było dla zespołów Premier League wyjątkowo kosztowne, bowiem na nowych graczy wydano 295 mln funtów, co jest drugim najlepszym wynikiem w dziejach ligi.

Premier League. Zimowe okienko transferowe najbardziej kosztowne od lat

Rekordowy pod tym względem jest wciąż styczeń 2018 roku - wówczas zespoły PL zakupiły graczy za łączną kwotę 430 mln funtów - m.in. w tamtym okresie z Southampton do Liverpool F.C. przeniósł się za 75 mln Virgil van Dijk (porozumienie osiągnięto pod koniec grudnia - transfer wszedł w życie z początkiem nowego roku).



Jak wskazuje BBC Sport, jest to sygnał, że drużyny z PL zaczynają się odbudowywać finansowo po problemach z początku pandemii COVID-19. Dla porównania, na początku ubiegłego roku wyłożono na transfery łącznie zaledwie 70 mln funtów - różnica jest więc całkiem spora.



Premier League. Tottenham wydał ostatniego dnia najwięcej. Bentancur i Kulusevski w Londynie

W ostatni dzień zimowego okienka angielskie kluby dokonał zakupu 12 graczy - najdroższym z nich było de facto ściągnięcie przez Tottenham Rodrigo Bentancura z Juventusu, bowiem na ten cel poszło ok. 19 mln funtów (lub 16 - zależnie od źródeł). Do "Kogutów" z "Juve" przeszedł też Dejan Kulusevski, jednak ta operacja odbyła się jedynie na zasadzie wypożyczenia.



Całkiem pokaźną kwotę wydało też Newcastle United, które ściągnęło Dana Burna z Brighton za 13 mln funtów. Za dokładnie milion mniej z Wolfsburga do Burnley powędrował Wout Weghorst.



Najciekawszy jest przypadek Dele Allego. Zawodnik opuścił "Spurs" na rzecz Evertonu w teorii za darmo, w praktyce jednak koszt tego transferu może urosnąć nawet do ok. 40 mln funtów - wszystko bowiem zawarto w różnych bonusach. Pierwsze realne pieniądze Tottenham powinien otrzymać po rozegraniu przez Allego 20 spotkań w barwach "The Toffees" (jak wylicza dziennikarz Fabrizio Romano, będzie to ok. 10 mln funtów).

Premier League. Eriksen wraca do Anglii, van de Beek przenosi się do Evertonu, Aubameyang w Barcelonie

Inne ciekawe, choć nie tak spektakularne pod względem finansowym ruchy zespołów z Premier League, to m.in. wypożyczenie Donny'ego van de Beeka z Manchesteru United do Evertonu i zakontraktowanie Christiana Erkisena przez Brentford. Tymczasem poza angielską ekstraklasę trafi m.in. Pierre-Emerick Aubameyang - pierwotnie w grę wchodziło jego wypożyczenie do FC Barcelona, ale najnowsze doniesienia wskazują na nieco inny scenariusz.



Na kolejne transfery będziemy musieli poczekać do lata. Jeśli ekipy z PL chcą zdążyć z dopięciem najważniejszych wzmocnień przed startem kolejnego sezonu, to mają czas do 6 sierpnia - wówczas wystartuje kampania 2022/2023.