Londyński klub ma po zakończeniu obecnego sezonu zaproponować Thomasowi Tuchelowi nowy, dłuższy kontrakt - informuje "Daily Mail". Niemiecki szkoleniowiec cieszy się w klubie dużym zaufaniem, więc zostanie mu przedstawiona dwuletnia umowa, z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święcicki o meczu Chelsea - Real: To była przepaść. Wideo IPLA

Reklama

Choć najważniejsze mecze w sezonie - o Puchar Anglii i puchar Ligi Mistrzów - są jeszcze przed Chelsea, to władze "The Blues" już teraz przymierzają się do przedłużenia umowy z Tuchelem, chcąc go w ten sposób nagrodzić za szybkie odmienienie oblicza drużyny we wszystkich bieżących rozgrywkach.

Błyskawiczny efekt

Reklama

Thomas Tuchel przejął ekipę ze Stamford Bridge pod koniec stycznia, zastępując na stanowisku Franka Lamparda. Od tamtego czasu londyńczycy przegrali jedynie dwa spotkania - w lidze angielskiej na początku kwietnia ulegli West Bromwich Albion 2-5 i jeszcze w tym samym miesiącu przegrali w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Porto 0-1. Porażka z Portugalczykami nie miała jednak znaczenia, gdyż w pierwszym meczu "The Blues" wygrali 0-2.



Efekty są takie, że przed Chelsea dwa mecze o wielkie trofea - w finale F.A. Cup podopieczni Tuchela zmierzą się z Leicester City 15 maja, z kolei 29 maja w finale Ligi Mistrzów czeka na nich starcie z Manchesterem City.

Drużyna z Londynu jest obecnie również na dobrej drodze, by zakończyć rozgrywki ligowe w "top four". Po 35 meczach Chelsea ma 64 punkty, piąty w tabeli West Ham 58 punktów, a pozostały jedynie trzy kolejki do końca.

Przedłużenie i podwyżka

Już teraz, przed zakończeniem sezonu, włodarze Chelsea są zdecydowani na przedłużenie kontraktu z Tuchelem. Obecna umowa została podpisana jedynie na 1,5 roku, co oznacza, że przestałaby obowiązywać z końcem czerwca 2022 roku. Co prawda zawarto już w niej klauzulę o możliwym przedłużeniu, ale na Stamford Bridge chcą zatrzymać Niemca przy użyciu nowej lukratywnej umowy.

Po zakończeniu tego sezonu Thomas Tuchel miałby otrzymać do podpisania nowy, obowiązujący przez dwa lata kontrakt, który mógłby zostać przedłużony o kolejny rok. Zachętą dla trenera ma być także podwyżka zarobków - obecnie otrzymuje on siedem milionów funtów rocznie.



Kante i Silva także na dłużej

Według "Daily Mail" w Chelsea skupiają się też na przedłużeniu umowy z N'Golo Kante, którym interesować ma się mediolański Inter. Przedłużenie umowy o kolejny rok ma czekać z kolei Thiago Silvę.



Kolejny sprawdzian przed podopiecznymi Tuchela już w środowy wieczór - o 21.15 zmierzą się oni u siebie w derbach Londynu z Arsenalem.

Zdjęcie Thomas Tuchel / AFP

PCz