W Chelsea się rozmyślili. Pozbędą się gracza, który ledwo przyszedł?

Denis Zakaria ma poważny problem. Ledwo trafił na wypożyczenie do Chelsea, a londyńczycy już ponoć najchętniej by się go pozbyli.

Kompletny niewypał transferowy Chelsea?

26-latek przybył do Londynu na zasadzie wypożyczenia z Juventusu Turyn pod sam koniec letniego okienka transferowego. Jednak światowe media już donoszą, że działacze Chelsea planują skrócenie tego wypożyczenia. Pierwotnie Zakaria miał być wypożyczony aż do końca sezonu. Wszystko wskazuje jednak na to, że wystarczyło nieco ponad 40 dni od przeprowadzki Szwajcara, by został w Londynie w praktyce skreślony. Wszak do tej pory nie zaliczył nawet debiutu w barwach seniorskiej ekipy "The Blues".

Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest teraz taki, że Zakaria zimą wróci do Turynu. Tam ma jeszcze ważny kontrakt aż do 2026 roku.

Chelsea zgodziła się zapłacić za wypożyczenie Zakarii aż 3 miliony euro.

