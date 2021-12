Sytuacja związana z wariantem omikron sprawia, że w Anglii pojawia się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Dotyczy to także piłkarzy, przez co ostatnie kolejki Premier League zostały mocno porozrywane, a sporo meczów zostało odwołanych. Dlatego w klubach coraz częściej pojawiają się głosy o obowiązku szczepień albo o karaniu niewypłacaniem pensji niezaszczepionych graczy, którzy trafiają na kwarantannę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Jednak Thomas Tuchel z Chelsea nie zamierza uczestniczyć w polowaniu na czarownice i w jakikolwiek sposób karać tych piłkarzy, którzy nie zdecydowali się przyjąć szczepionki. - Jestem zaszczepiony. Podjąłem tę decyzję za siebie i to tyle. Nie jestem ekspertem w tym, ani kimś, kto powinien to komentować - powiedział niemiecki trener cytowany przez "Dailly Mail".



- To jest wybór, który masz. Ja mam swoje zdanie, ale piłkarze też mogą je mieć. Nie możemy zmuszać ludzi do szczepionek i ja nie zamierza zmieniać zdania. Nie chcę wskazywać nikogo palcem ani urządzać polowania na niezaszczepionych - dodał Tuchel.