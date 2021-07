Do konfrontacji Liverpoolu z Herthą Berlin doszło w Innsbrucku w ramach przedsezonowych przygotowań. Przedstawiciel Bundesligi wygrał 4-3, ale rezultat zszedł na drugi plan, wobec tego, co wydarzyło się w 70. minucie spotkania.



Virgil van Dijk i Joe Gomez znowu w grze

Z ławki rezerwowych zostali wówczas wprowadzeni Virgil van Dijk i Joe Gomez, dwaj defensorzy, którzy w ekipie "The Reds" odgrywali przed odniesieniem kontuzji kluczowe role. Ten pierwszy pauzował od października 2020 roku, ten drugi tylko miesiąc krócej.

Obaj przeszli jesienią zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Van Dijk doznał urazu w derbach Liverpoolu wskutek bezpardonowej interwencji bramkarza Evertonu, Jordana Pickforda. Gomez fatalnie skręcił kolano w trakcie zgrupowania reprezentacji Anglii.



Czy gdyby nie ich kłopoty zdrowotne, drużyna Juergena Kloppa (trzecia na mecie poprzedniego sezonu) drugi rok z rzędu okazałaby się bezkonkurencyjna w Premier League? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Faktem jest natomiast, że obaj zawodnicy finały Euro 2020 obejrzeli w telewizji, choć długo wierzyli, że dane im będzie wystąpić w turnieju.



W ekipie z Berlina zabrakło Krzysztofa Piątka, który dochodzi do pełni sił po złamaniu kości w obrębie stawu skokowego. Polskiego napastnika kontuzja również wykluczyła z tegorocznych mistrzostw Europy. Zawodnik powinien wrócić do treningów z pełnym obciążeniem w połowie sierpnia.



Hertha Berlin - Liverpool FC 4-3 (2-2)

Bramki: 1-0 Ascacibar (21.), 2-0 Serdar (31.), 2-1 Mane (37.), 2-2 Minamino (42.), 3-2 Jovetić (66.), 4-2 Jovetić (80.), 4-3 Oxlade-Chamberlain (88.).



UKi

