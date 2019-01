Victor Moses wypożyczony z Chelsea do Fenerbahce

Nigeryjski piłkarz Victor Moses został wypożyczony do końca sezonu z Chelsea Londyn do Fenerbahce Stambuł. W marcu 2018 roku skrzydłowy strzelił gola z rzutu karnego w wygranym 1-0 towarzyskim meczu z Polską we Wrocławiu.

Fenerbahce to jeden z najsłynniejszych tureckich klubów, ale w obecnym sezonie spisuje się zaskakująco słabo. Po 18. kolejce zajmuje 15. miejsce, mając tylko dwa punkty przewagi nad ostatnim zespołem.

28-letni Moses od początku kariery występował w angielskich klubach - Crystal Palace, Wigan Athletic, a od 2012 roku w Chelsea, skąd był wypożyczany do Liverpoolu, Stoke City i West Ham United.

Z Chelsea wywalczył w 2017 roku mistrzostwo Anglii, a cztery lata wcześniej triumfował w Lidze Europy.

W reprezentacji Nigerii rozegrał 37 meczów i zdobył 12 bramek. Wywalczył z nią Puchar Narodów Afryki w 2013 roku. W sierpniu 2018, po udziale na mundialu w Rosji, ogłosił rozstanie z kadrą narodową.