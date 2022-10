Uszkodzone więzadła Haalanda. Guardiola podał datę jego powrotu do gry

Oprac.: Tomasz Chabiniak Premier League

Norweski napastnik Manchesteru City opuścił sobotni mecz z Leicester. Jak podał Pep Guardiola, nie było to ostatnie spotkanie, w którym zabraknie go do dyspozycji.

