W dwóch ostatnich potyczkach na Old Trafford gospodarze zaprezentowali się katastrofalnie. Najpierw zostali rozbici przez Liverpool (0-5), a w minioną sobotę przegrali prestiżowe derby Manchesteru z ekipą City (0-2).



Na taki stan rzeczy zareagował Tyson Fury, od lat wielki sympatyk "Czerwonych Diabłów". W mediach społecznościowych opublikował wideo, na którym komentuje ostatnie "popisy" swojej drużyny. Piłkarzom MU wprost zarzuca brak ambicji i zaangażowania.



Premier League Derby Manchesteru. United - City. "Czerwone Diabły" na deskach



"Cześć chłopaki, tu Tyson Fury. Po przegranej z City można powiedzieć, że Manchester United zbiera dotkliwsze cięgi niż Deontay Wilder. Widzę, że nie nie dajecie z siebie wszystkiego, żeby wygrać. Przechodzicie obok meczu i jesteście szczęśliwi. Ja leżałem na deskach w ostatniej walce, ale ani przez moment nie pomyślałem, że mogę przegrać. Wiedziałem, że wstanę i wygram. To się nazywa mentalność zwycięzcy. Wy tego nie macie" - mówił Fury do kamery.



Fury do piłkarzy MU: Do zobaczenia niebawem

W ubiegłym miesiącu "Gipsy King" obronił mistrzowski pas WBC w wadze ciężkiej, nokautując Wildera w 11. rundzie. Wygrał, mimo że w 4. rundzie dwukrotnie leżał na deskach. Starcie okrzyknięto pojedynkiem roku.



"Wydaje mi się, że razem z Patrice’em Evrą będę musiał przyjść na trening i powiedzieć wam kilka mocnych słów. Do zobaczenia niebawem. Bądźcie przygotowani" - zakończył Fury. Bez uśmiechu, za to bardzo poważnym tonem.

