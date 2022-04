Tymoteusz Puchacz w Premier League? Zaskakujące słowa Matty’ego Casha

Premier League to rozgrywki, w których przez wiele lat wyjątkowo trudno było się przebić polskim piłkarzom. Obecnie w Anglii z powodzeniem występują jednak Jan Bednarek, Jakub Moder, Łukasz Fabiański czy Matty Cash. Ten ostatni w rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" udzielił zaskakującej odpowiedzi. Obrońca Aston Villi wskazał reprezentanta Polski, który jego zdaniem poradziłby sobie w lidze angielskiej.

Puchacz zagra w Premier League?

Cash to jeden z kilku Polaków grających w Premier League. Poza nim w Anglii występują także Bednarek (Southampton), Moder (Brighton & Hove Albion) i Fabiański (West Ham Londyn), a także Mateusz Klich (Leeds United) czy Przemysław Płacheta (Norwich City). Czy już wkrótce dołączy do nich kolejny polski piłkarz?

W rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" Cash wskazał, że w przyszłości na Wyspy Brytyjskie może trafić... Tymoteusz Puchacz. Obrońca Unionu Berlin jest obecnie wypożyczony do Trabzonsporu. - To bardzo dobry lewy obrońca. Powiedziałem mu, że może zagrać w Premier League - przyznał na "Po Gwizdku" 24-latek.

Cash: Powiedziałem mu to!

Cash dodał: - W kadrze jest wielu utalentowanych zawodników i kilku mogłoby grać w Anglii. Oczywiście Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to top. A także Krystian Bielik, bardzo dobry zawodnik. Jest ich kilku. Ale jeśli miałbym wybrać jednego - poza Lewandowskim i Zielińskim - to byłby to... Puka - powiedział Cash, a po chwili doprecyzował, że chodzi mu o Puchacza.

Cash występuje w Premier League od dwóch sezonów. Niedawno przedłużył kontrakt z Aston Villą, która w 2022 roku zapłaciła za niego 16 mln euro. Jego nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku.

Sebastian Staszewski, Interia