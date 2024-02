Tuchel i Barcelona? Nowe wieści o Niemcu, wszystko wywrócone do góry nogami

Po kilku dniach ekipa z Bawarii ogłosiła oficjalnie coś, na co zapowiadało się w gruncie rzeczy od dawna - klub z Allianz Arena przekazał, że nastąpi rozbrat ze wspomnianym Tuchelem , jednak nie w trybie natychmiastowym, a już po zakończeniu sezonu 2023/2024.

Thomas Tuchel w Chelsea? Pozycja Pochettino zdaje się być krucha

Niczego nie można tu wykluczyć, natomiast - po pierwsze - " Barca " zdaje się bardziej skłaniać chociażby ku rodakowi Tuchela, Hansiemu Flickowi, a po drugie, zdaniem brytyjskiego "The Daily Telegraph" dotychczasowy sternik Bayernu ma już priorytety ustawione zupełnie gdzieś indziej.

Czy i tym razem mógłby on objąć "The Blues"? Na Stamford Bridge niezmiennie działa co prawda Mauricio Pochettino, natomiast coraz częstsze są opinie dotyczące tego, że CFC powinna rozstać się z Argentyńczykiem - zaledwie 10. miejsce w tabeli nie napawa optymizmem zarówno kibiców, jak i przede wszystkim właściciela londyńskiej ekipy Todda Boehly'ego.