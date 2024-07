Trzy minuty i... awantura. Tak gigant zaczął "towarzyskie" granie. WIDEO

Ekipa Chelsea zakończyła sezon 2023/2024 na szóstym miejscu w tabeli Premier League i choć był to ogromny postęp względem jeszcze wcześniejszej kampanii, to na Stamford Bridge absolutnie wszyscy chcą sięgać jeszcze wyżej.

Wraz z początkiem lipca stery w "The Blues" przejął oficjalnie Enzo Maresca , który ma teraz za zadanie przede wszystkim jak najmocniej zgrać zespół przed rozpoczęciem kolejnej edycji zmagań w PL. Jego podopieczni zaczęli proces szlifowania formy od starcia z Wrexham w Kalifornii i... działo się, najkrócej rzecz ujmując.

Chelsea, Wrexham i... wielka awantura. Wszystko w 3. minucie meczu!

W nocy z środy na czwartek "gorąco" zrobiło się dokładnie w trzeciej minucie potyczki - wówczas to do mającego piłkę przy nodze Leviego Colwilla ruszył James McClean , który jednak z nadspodziewaną siłą dosłownie wpadł w oponenta.

Colwillowi zdecydowanie się to nie spodobało - doszło do poważnego spięcia i szarpaniny, która szybko mogła eskalować w coś większego, ale na szczęście po pewnym zamieszaniu nastroje po obu stronach udało się stonować. Niemniej był to dosyć kuriozalny obrazek jak na sparing.