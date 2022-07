Trzecie wzmocnienie Manchesteru City. Ma zastąpić Fernandinho!

Oprac.: Michał Ruszel Premier League

Manchester City dokonał kolejnego wzmocnienia. Do kadry mistrzów Anglii dołączył Kalvin Phillips, do tej pory grający w Leeds United. Pomocnik ma zastąpić Fernandinho, który po dziewięciu latach wrócił do Brazylii.

Zdjęcie Kalvin Phillips (po prawej) walczy o piłkę z Robertem Lewandowskim w trakcie meczu Polska - Anglia / AFP JANEK SKARZYNSKI. / AFP