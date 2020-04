Kylian Mbappe staje się najbardziej pożądanym towarem na piłkarskim rynku transferowym. Najbardziej chce go sprowadzić Real Madryt, jednak „Królewskim” zamierza sprzątnąć sprzed nosa Juergen Klopp.

Media rozpisują się już o "zuchwałej ofercie" "The Reds" za Francuza. Na razie PSG może się czuć bezpiecznie, jednak nie na długo - kontrakt z Kylianem wygasa już w 2022 r.

Paryżanie nie potrzebują pieniędzy, więc przepędzają wszystkich chętnych na usługi Mbappe. Najpierw zainteresowanie wyraził Real Madryt, bo jego trener Zinedine Zidane z chęcią widziałby rodaka w szatni już w przyszłym roku.



Pojawiają się doniesienia, wedle których Real byłby skłonny wydać nawet 270 mln euro na Mbappe.

Teraz, wedle doniesień Le10 Sport, do akcji wkroczył Liverpool, a jego trener Juergen Klopp miał już nawet namawiać ojca piłkarza do zmiany barw.PSG zrobi wszystko, aby zatrzymać swą perełkę, jaką wykupiło z Monaco za 145 mln euro dwa lata temu. Konieczne do tego będą renegocjacja i wydłużenie kontraktu.

