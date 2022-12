Trudno uwierzyć w te słowa o ikonie angielskiej piłki. Chodzi o nocne kluby

Peter Crouch , były napastnik m.in. Liverpoolu , w specjalnym podcaście BBC ujawnił dość frapujący fakt z życia innego ex-gracza "The Reds". Chodzi o legendę Liverpoolu, Stevena Gerrarda.

Steven Gerrard i jego sposób na balowanie w nocnych klubach

Crouch twierdzi, że był świadkiem, jak Gerrard zwodził pracowników mediów udając się na imprezy do tego typu lokali w specjalnym przebraniu. Otóż ex-piłkarz "The Reds" udawał emeryta. Bywało, że do tego celu używał również... elektrycznego wózka inwalidzkiego.