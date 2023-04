Trenerski hit w Anglii? Były menedżer Chelsea może przejąć ligowych rywali

Drużyna Chelsea bez najmniejszych wątpliwości spisuje się w bieżącym sezonie poniżej oczekiwań - zwłaszcza, że w ostatnim czasie "The Blues" wydali gigantyczne pieniądze na wzmocnienia i przy Stamford Bridge sądzono, że zaowocuje to pewnymi sukcesami.

Kluczowy moment nadszedł w sobotę 1 kwietnia - wówczas to Chelsea przegrała 0-2 - i to na własnym terenie - z Aston Villą, która przecież też miewała w bieżącej kampanii swoje problemy. Nazajutrz pojawił się komunikat o rozbracie z Potterem ...

Karuzela ruszyła! Graham Potter trafi do Leicester City?

To oczywiście uruchomiło karuzelę trenerskich spekulacji - przede wszystkim z "The Blues" zaczęto łączyć Juliana Nagelsmanna, który stracił pracę w Bayernie Monachium, natomiast dotychczasowy szkoleniowiec CFC... miał znaleźć się na celowniku Leicester City , o czym informuje m.in. lokalny "Leicester Mercury".

Leicester City wciąż może "uciec spod kosy"

Zatrudnienie Pottera przez LC wydaje się być - przynajmniej na papierze - dosyć sensownym ruchem. 47-latek bowiem wcześniej udowadniał, że jest on w stanie odnaleźć się w klubie, który ma nieco inne, prawdopodobnie znacznie mniej wygórowane ambicje, niż Chelsea - to oczywiście nawiązanie do jego przygody z Brighton. Pytanie tylko, czy teraz zdołałby się on odnaleźć przy tym w roli "strażaka"?