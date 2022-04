Trener West Hamu wyjaśnia przyszłość Fabiańskiego

Fabiański cieszy się sporym uznaniem szkoleniowca, który mocno podkreśla jego ważną rolę w klubie. - Łukasz grał naprawdę świetnie w tym sezonie i oczywiście zatrzymamy go na kolejny sezon, nie ma wątpliwości - wyjaśnia David Moyes.

Fabiański rozegrał 90 minut w dzisiejszym wygranym 2-1 przez West Ham meczu z Evertonem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atalanta - SSC Napoli. 1-3 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Oszczędzany w pucharach

Głównym rywalem Polaka w walce o miejsce w bramce londyńskiego zespołu jest wypożyczony z PSG Alphonse Areola. Fabiański w tym sezonie Premier League jest jednak pewniakiem, zagrał 30 meczów. Jego rywal z kolei najczęściej broni w meczach Ligi Europy, gdzie West Ham doszedł już do ćwierćfinału, ma także na koncie występy w krajowych rozgrywkach pucharowych. - Być może ze względu na wiek chcieliśmy oszczędzać Łukasza. Ma dużą konkurencję, ale myślę, że przez to prezentuje się tak dobrze. Areola go motywuje, pcha do przodu - wyjaśnia ten stan rzeczy Moyes.

Reklama

Fabiański do West Hamu trafił w 2018 roku, nadchodzący sezon będzie więc jego piątym w klubie z London Stadium. Jak do tej pory zagrał w jego barwach 132 mecze.