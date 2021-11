"Sroki", które są drugie od końca w tabeli Premier League, w sobotę podejmą Brentford.

"Jestem bardzo zawiedzony, że nie będę z wami na St. James' Park w sobotę" - przyznał Howe.



Jego obowiązki przejmą asystenci - Jason Tindall i Graeme Jones.



Howe został szkoleniowcem Newcastle w tym miesiącu, zastępując Steve'a Bruce'a. Klub wcześniej przejął fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej.



