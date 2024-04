Trener nie krył oburzenia, mimo efektowanego zwycięstwa. "To wstyd"

Do tej sytuacji doszło w drugiej połowie. Po wskazaniu na "jedenastkę" chcieli ją wykonywać Noni Madueke i Nicolas Jackson , którzy musieli zostać spacyfikowani przez kapitana Conora Gallaghera , aby to Palmer mógł zanotować czwarte trafienie w spotkaniu .

" To wstyd . Powiedziałem to zawodnikom. Odbyliśmy spotkanie ze wszystkimi i uważam, że nie możemy się tak zachowywać" - nie krył oburzenia Pochettino.

Powiedziałem im, że to ostatni raz, kiedy akceptuję tego typu zachowanie. Przy takim występie nie można czegoś takiego robić

Premier League. Bohater Cole Palmer

Bohaterem w ekipie gospodarzy był wspomniany Palmer . Niespełna 22-letni były piłkarz Manchesteru City zaimponował szczególnie w pierwszej połowie spotkania z walczącym o utrzymanie Evertonem . Zanotował wówczas klasycznego hat-tricka , trafiając do siatki w 13., 18. i 29. minucie. Kolejno: lewą nogą, głową i prawą nogą (w trzecim przypadku po błędzie bramkarza i efektownym lobie).

Licząc wszystkie rozgrywki, Palmer zdobył już 23 bramki dla Chelsea . Został pierwszym zawodnikiem "The Blues" z co najmniej 20 golami od czasów Edena Hazarda w sezonie 2018/19.

"Inni gracze chcieli go wykonać, ale to ja jestem wykonawcą 'jedenastek' i dlatego do niego podszedłem" - mówił.