Hiszpański trener miał już pewne zastrzeżenie do golkipera przed mundialem, ale ten dopiero na nim miał przelać czarę goryczy . I nie chodzi o postawę sportową, bo tutaj praktycznie nie ma do czego się przyczepić.

Martinez był bowiem jednym z najlepszych piłkarzy argentyńskich. Udowodnił to zwłaszcza w serii rzutów karnych z Holandią (w ćwierćfinale) i Francją (finał). To jego interwencja w tym ostatnim spotkaniu w ogóle doprowadziła do "jedenastek", ponieważ w końcówce dogrywki wybronił strzał Randala Kolo Muaniego. Za swój występ w mistrzostwach świata otrzymał "Złotą Rękawicę" dla najlepszego bramkarza.