Cristiano Ronaldo - jeszcze zanim zdołał zaprezentować się kibicom Al-Nassr jako nowy nabytek ich ukochanego klubu - stał się celem... nowych spekulacji transferowych dotyczących potencjalnych, szybkich przenosin do Newcastle United. Do sprawy postanowił się w końcu odnieść Eddie Howe, trener "Srok" - i nie pozostawił on najmniejszych wątpliwości. Portugalczyka na St. James' Park na pewno w najbliższym czasie nie uświadczymy.