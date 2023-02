Trener Chelsea nękany przez pseudofanów. "Życzą śmierci moim dzieciom"

Chelsea od samego początku dosyć niemrawo weszła w sezon - mimo to, kiedy w zasadzie jeszcze w początkach kampanii 2022/2023 zwolniono Thomasa Tuchela, wielu kibiców "The Blues" było w szoku, bowiem jeszcze niedawno Niemiec doprowadził przecież ich ulubieńców do triumfu w Lidze Mistrzów.

Jego miejsce zajął ostatecznie Graham Potter - i było to kolejne zaskoczenie, bo 47-latek nie miał wcześniej do czynienia z ekipą o takich aspiracjach jak Chelsea, prowadząc przedtem Brighton, który raczej nie celował w walkę o mistrzostwo, a co najwyżej o europejskie puchary niższego szczebla.

Chelsea w kryzysie, Graham Potter z okrutnymi życzeniami

"Jeśli idziesz do pracy i ktoś cię obraża, to nie jest to coś przyjemnego" - dodał również. "Jeśli jesteś określany mianem najgorszej postaci w historii klubu, to możesz powiedzieć 'och, nie obchodzi mnie to', ale każdy będzie wiedział, że to kłamstwo, bo każdego obchodzi to, co mówią ludzie. Jesteśmy przystosowani do życia w społeczności" - skwitował.