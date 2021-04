​Trener Brighton o Karbowniku: Potrzebuje więcej czasu, rozwija się dobrze

Graham Potter wypowiedział się na temat Michała Karbownika przed kolejnym meczem ligowym, w którym ponownie Polak nie zmieścił się w kadrze meczowej. Trener ekipy Brighton Howe & Albion poinformował, że Karbownik na razie będzie zawodnikiem drużyny Brighton do lat 23.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Leicester City - Brighton & Hove Albion 1-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Michał Karbownik w Brighton Hove and Albion zadebiutował 10 lutego w Pucharze Anglii. Wciąż nie doczekał się jeszcze na swój pierwszy występ w Premier League. Ostatnio polski pomocnik znalazł się w kadrze meczowej na mecz z Manchesterem United.

Reklama

- Miał lekką kontuzje już w momencie, gdy do nas dołączył. Zajęło trochę czasu, zanim się wyleczył. Jest młody, więc zyskał na samym byciu w grupie zawodników i treningach z nimi - powiedział menedżer "Mew" z Brighton.

Regularne występy Jakuba Modera

Regularne występy w Brighton zalicza Jakub Moder, który podobnie jak Karbownik, początkowo był tylko wypożyczony do angielskiego klubu. Karbownik musi odbudować swoją dyspozycję, na co dostanie szansę w drużynie do lat 23.

- On potrzebuje więcej czasu, więcej gry może mu przynieść same korzyści. Rozwija się dobrze, korzysta z przebywania w nowym środowisku. To dla niego duży krok, pochodzi z innego kraju, ale dobrze przystosowuje się do nowego miejsca - stwierdził Potter.'

MR