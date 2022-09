Transferowy majstersztyk Barcelony! Gigant w końcu dopiął swego

Oprac.: Tomasz Brożek Premier League

Pierre-Emerick Aubameyang odszedł z FC Barcelona! Gabończyk nie będzie już kolegą z szatni kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego. Przeniósł się do Chelsea, podpisując z londyńskim klubem dwuletni kontrakt. To szósty letni transfer ekipy "The Blues".

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang / AFP