Transferowy hit na horyzoncie? Gigant chce gwiazdę Premier League

Jak niemal co roku po zakończeniu sezonu w Paris Saint-Germain dochodzi do sporych zmian. Według doniesień medialnych coraz bliżej objęcia posady szkoleniowca mistrzów Francji jest Luis Enrique. Trener, który w przeszłości prowadził Barcelonę czy reprezentację Hiszpanii, będzie mógł liczyć na duże wzmocnienia kadry. Według "Le Parisien", prezes Nasser Al-Khelaifi jest zdeterminowany, by sprowadzić na Parc des Princes Harry'ego Kane'a.