Transferowe szaleństwo. Gigant oferuje fortunę

116 milionów euro za gwiazdę Premier League!?

Ten sam dziennikarz uważa, że PSG jest w stanie zapłacić za Brazylijczyka 116 milionów euro (100 milionów funtów) w trzech ratach, a Newcastle może zgodzić się na sprzedaż Bruno przez problemy z Finansowym Fair Play . Przejście do poważnych negocjacji ma już zależeć tylko od stanowiska samego piłkarza. Jeśli zapali "zielone światło" na transfer, to wtedy kluby rozpoczną konkretne rozmowy.

Rekordowy transfer wychodzący z Premier League należy do rodaka Guimaraesa - Philippe Coutinho, za którego Barcelona w 2018 roku zapłaciła Liverpoolowi 135 milionów euro. 26-letnia gwiazda popularnych "Srok" wyprzedziłaby zajmującego drugie miejsce w tej klasyfikacji Edena Hazarda. Chelsea 4,5 roku temu sprzedała Belga Realowi Madryt za 115 milionów euro.



Guimaraes reprezentuje Newacastle od dwóch lat (od stycznia 2022 roku). Przez ten czas wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 85 meczach. Strzelił 11 bramek i zanotował 9 asyst. W poprzednim sezonie był członkiem zespołu, który sensacyjnie wywalczył przepustkę do TOP4 Premier League.



Była to ogromna sensacja, ponieważ drużyna Eddiego Howe'a pozbawiła udziału w Lidze Mistrzów Liverpool FC. Ten sezon już jest mniej udany. W 20 meczach Newcastle uzbierało tylko 29 punktów i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Powoli mówi się o rozstaniu z menedżerem. Cztery porażki w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach dają właścicielom do myślenia, ale na razie żadne decyzje nie zapadły.



Sebastian Zwiewka, INTERIA